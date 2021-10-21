Безуголь оборачивается грандиозными проблемами украинской энергетики

21.10.2021 09:38 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Поскольку Украина вовремя не закупила достаточных объемов угля, в ее энергетике сложилась катастрофическая ситуация, которую Минэнерго не в состоянии улучшить, несмотря на оптимистические заявления чиновников.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня проблемы по всем направлениям энергетической безопасности. Есть проблемы и в газовой сфере, с запасами газа в газохранилище, проблемы с ценой на газ. К сожалению, есть проблемы и в угольной сфере – на сегодняшний день общие запасы угля составляют около 700 тысяч тонн», – сказал Корольчук.

«На ТЭС, на которые идёт основная нагрузка по выработке электроэнергии, около 600 тысяч тонн, должно было быть 3 миллиона тонн по плану на 1 ноября. Это не то что мало, не то что «много не хватает», это катастрофа. Меня удивляет то, что это проблема образовалась ещё в августе. Проблема в том, что выросли цены на мировых рынках. Летом цены поднимались до 150 долларов за тонну, сейчас они поднялись до 360 долларов за тонну», – говорит эксперт.

По его словам, проблемы на мировых рынках создаёт Китай, который скупает уголь, из-за чего цены на него растут.

«Мы не создали условия для того, чтобы уголь можно было импортировать гарантированно. Ещё в марте, в крайнем случае, мае, надо было, чтобы Украина импортировала не менее 5 миллионов тонн угля. С такими объёмами работают крупные трейдеры. Если бы мы в апреле подписали такое соглашение, мы могли бы купить уголь по 100-150 долларов. Поэтому мы столкнулись с тем, что или уголь забирает Китай, или цена на него высокая», – считает аналитик.

«Собственная добыча не обеспечивает потребности энергетики. Проблема в том, что на сегодня есть 600 тысяч, а должно было быть 3 миллиона. Это дефицит. Где его взять? Уже есть официальная позиция Минэнерго, её озвучивал исполняющий обязанности министра энергетики. Он сказал, что «да, уже не успеем собрать этот уголь, но мы пройдём зиму, мы надеемся что нам хватит запасов, будут подвозить» и так далее. Но это отмазка, иначе это не назовёшь, к сожалению. Он вынужден это озвучивать», – отметил эксперт.

«Именно отсюда растут и ноги импорта электроэнергии. И даже если бы они насобирали 2-2,5 миллиона тонн, не факт чтобы они бы не оказались в той же ситуации, как прошлой зимой, когда надо было импортировать электроэнергию из Белоруссии и России», – резюмировал Корольчук.