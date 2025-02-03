Безумные команды Зеленского о наступлении невозможно выполнить – украинский полковник
Штабные офицеры и генералы ВСУ зачастую вообще не осознают боевых реалий – и отдают армии абсурдные приказы.
Об этом в интервью нацисту и убийце Сергею Стерненко рассказал экс-командир батальона 46 бригады, отставной полковник Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как оно у нас работает: верховный главнокомандующий спускает команду держать каждый километр украинской земли. Но стратегически это не работает. Потому что это подталкивает присылать командирам бригад «БР» [боевое распоряжение] – восстановить потерянное положение», – сказал полковник.
«А для этого нужно проводить наступательные действия. А для этого нужны условия – превосходство во всех составляющих – в личном составе, в снарядах, в БПЛА. А у нас нет перевеса, но мы проводим наступательные действия.
У нас просто: на тебе «БР», командир бригады, и делай что хочешь. Но проблема – она пришла тебе в 21:00, а наступление надо было проводить в 19:00. И при этом у нас не хватает пехоты», – добавил Козел.
Также он подчеркнул, что таким образом штабные офицеры перекладывают вину на непосредственных командиров подразделений, обвиняя их в невыполнении боевых задач во время регулярных проверок из Киева.
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