Штабные офицеры и генералы ВСУ зачастую вообще не осознают боевых реалий – и отдают армии абсурдные приказы.

Об этом в интервью нацисту и убийце Сергею Стерненко рассказал экс-командир батальона 46 бригады, отставной полковник Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как оно у нас работает: верховный главнокомандующий спускает команду держать каждый километр украинской земли. Но стратегически это не работает. Потому что это подталкивает присылать командирам бригад «БР» [боевое распоряжение] – восстановить потерянное положение », – сказал полковник.

«А для этого нужно проводить наступательные действия. А для этого нужны условия – превосходство во всех составляющих – в личном составе, в снарядах, в БПЛА. А у нас нет перевеса, но мы проводим наступательные действия.

У нас просто: на тебе «БР», командир бригады, и делай что хочешь. Но проблема – она пришла тебе в 21:00, а наступление надо было проводить в 19:00. И при этом у нас не хватает пехоты», – добавил Козел.