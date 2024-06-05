Безумные западные политики затеяли игру в русскую рулетку – полковник Макгрегор

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Многие западные политики считают, что продолжение войны с Россией является единственным для них способом остаться у власти.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не только «Северный поток-2», но и все эти санкции, которые имели неприятные последствия, вызвали рост безработицы – и разрушили большую часть научно-промышленного потенциала Европы. У нас похожая ситуация здесь, в США. Мы не знаем, что произойдёт в ноябре, но мы знаем, что у нынешней администрации нет ни единого шанса сохранить власть. Они устроили беспорядок в США, открыли наши границы, они навлекли на нас серьёзные неприятности», – сказал Макгрегор.

«И у меня складывается ощущение, что они думают, что разжигая войну с Россией – это способ для них сохранить власть. Хотя они не могут её контролировать и доминировать в ней. Это верно в отношении Лондона, Берлина, Парижа, и США. Это очень опасная игра, потому что она не обоснована, нереалистичная, и, скорее всего, приведёт к противоположному от того, что они хотят сделать – остаться у власти. Это, скорее всего, ускорит их свержение», – подытожил он.