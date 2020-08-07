Безумства Лукашенко в отношении России будут только нарастать – эксперт

07.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет и дальше позволять себе антироссийские высказывания.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выступление Лукашенко было из ряда вон – подло, низко и ничтожно по отношению, прежде всего, к России и русскому брату. Он сказал, что это «Россия разорвала братские отношения, и перевела их в состояние партнёрских». Терпеть не могу эту чисто маланскую тему, когда нагадит, сволочь, и говорит, что это ты виноват.

В общем, Батька, чисто по-малански, сказал: «Теперь мы партнёры. Но мы хотим быть партнёрами и с другими – с Европой, с Америкой, Китаем». На Китай очень сильно напирал, как будто Китай может себе позволить в нынешней ситуации ссориться с Россией. Идиот.

То есть, мы понимаем, что Батька, оказывается, под дружбой все эти годы понимал бесплатную халяву, когда (а белорусская экономика, кстати, полностью интегрирована в Россию и живёт за счёт этой интеграции, и ничего плохого в этом нету) по низким ценам получает газ, нефть, получает замечательные условия для транзита, санкционки (те самые знаменитые белорусские креветки), и так далее. Это он называл «братскими отношениями» – то есть «вы нам всё, а мы вам пообещать можем».

Ну, ему и сказали: «Давай тогда делать нормально. Ели уж мы говорим о дружбе, давай тогда одну денежную единицу – рубль, нафига нам эти белорусские «зайчики», заканчивайте эту сепаратистскую историю». Батька возмутился. Дальше ему говорят – одна система налогообложения и одна таможня на всех», – отметил он.

Юрий Кот подчеркнул, что в России никто не ожидал столь подлого удара в спину со сторон Белоруссии, и предостерёг, что дальше может быть только хуже – Александр Лукашенко пытается идти по пути Януковича, и его безумство будет только нарастать.

«Никто не ожидал, что будет такой удар в спину со стороны Белоруссии, со стороны Батьки, экономику которого фактически выкормили русской сиськой. И когда Бабич поставил эти условия, Батька решил выпендриться. У меня вообще ощущение, что он находится в состоянии позднего Януковича, когда тот пытался торговаться с ЕС, евроассоциация, шантажировал Россию.

Он действительно выторговал неплохие условия, кредиты на 15 миллиардов долларов – за эти 6 лет беззакония и вакханалии Украина получила меньше, чем тогда предложила Россия. Но доигрались, что на Украине произошёл госпереворот.

В принципе, в Белоруссии сегодня тоже есть все шансы произойти этой непотребности, Батька действительно имеет не очень высокий рейтинг, и все понимают, что прозападные силы имеют определённое электоральное поле и опыт выхода на улицу, последние несколько недель они уже демонстрировали, что способны выводить тысячи молодняка.

Скорее всего, всё будет нормально, но все понимают, особенно элиты, что это последний срок Батьки, и дальше надо будет что-то делать. То есть Батька, даже если удержится, эти пять лет будет вертеться как уж на сковородке. Это не добавит ему сил, но может добавить безумия в его действиях.

А безумствовать он может, прежде всего, по отношению к России и русской дружбе, и здесь надо быть готовым ко всему, к любым провокациям», – резюмировал эксперт.