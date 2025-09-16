Безумствовать Польше и Прибалтике лишь «до поры до времени» – Лукашенко

Елена Острякова.  
16.09.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 362
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Прибалтика, Провокации, Россия, Спецоперация, Украина


Украина создавала меньше проблем на учениях «Запад-2025», чем Польша и Литва.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения госнаград, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если живущим по соседству обезумевшим надо оправдать свои действия, это их проблемы. Пусть обманывают свой народ. Это до поры до времени. Поляки, литовцы, латыши – умные люди, разберутся в чем проблема, как разобрались украинцы. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война», – сказал Лукашенко.

Он приказал госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу перестать оправдываться перед соседями за учения.

Депутат белорусского парламента Александр Шпаковский считает, что Польша использовала российско-белорусские учения для прикрытия собственных агрессивных планов.

«Информация об “угрозах” для Литвы, Польши, Латвии и Украины, якобы исходящей от маневров, в очередной раз оказалась “липой”. В белорусско-российских учениях, которые были перенесены вглубь территории нашей страны, приняли участие 7 тысяч военнослужащих. А в “ответных” учениях НАТО Iron Defender (“Железный защитник” ) на территории Польши – 30 тысяч и 600 единиц техники (крупнейшие маневры в “демократической” польской истории).

Принять официальное приглашение наблюдать за учениями “Запад 2025” поляки, в отличие от американцев, венгров и турков – отказались. Дальше поляки использовали фактор учений для переброски войск к нашим рубежам, закрытия неба и полной блокировки границы. То есть, все признаки свидетельствуют об агрессивных намерениях Варшавы, но в фокусе внимания Минск», – написал Шаковский в своем тгк.

