Безвиз для Косово: албанцы массово уезжают в ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С 1 января 2024 года все страны Евросоюза за исключением Испании разрешили безвизовый въезд обладателям паспортов так называемой «Республики Косово».

Согласно последним исследованиям, свою «страну» намерены покинуть 40% косовских албанцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По новым правилам с 1 января 2024 года «гражданам Косово» разрешено путешествовать и находиться на территории ЕС до 90 дней в течение любого шестимесячного периода. Согласно последним данным, после объявления Брюсселем безвиза для «граждан» Косово возле приграничного КПП Кончуль уже выстроилась большая автомобильная очередь из албанцев, желающих покинуть край. По этой причине автолюбителям приходится стоять по три часа у выезда, прежде чем у них получается пересечь косовскую административную границу.

Портал «SchengenVisaInfo.com» в конце минувшего года провел исследование среди косовских албанцев, которое показало, что 40% из них в возрасте от 25 до 34 лет планируют покинуть Косово после 1 января 2024 года. При этом в 2021 и 2022 годах Косово по рабочим визам покинули порядка 110 тысяч албанцев. В целом с 2008 по 2021 годы край покинуло около 500 000 албанцев.

Президент Медицинского профсоюза Косово Плейрат Сейдиу заявил в интервью «Cososo Press», что за последние пять лет проблема отъезда врачей обострилась. Он пояснил, что причина миграции медиков заключается не в зарплатах, а в плохих условиях труда. Он добавил, что клиники в Косово испытывают наибольшую потребность в анестезиологах и что многие направления закрыты из-за нехватки врачей.

По состоянию на начало года край покинули три сотни албанских врачей, еще более удручающая ситуация обстоит с медсестрами, которые получают дипломы с стремятся выехать в ЕС.

При этом так называемая «Республика Косово» продолжает оставаться самым бедным квазигосударственным образованием в Европе, ее экономика стабильно стагнирует по той причине, что сепаратистское правительство не занимается развитием края, предпочитая сербофобские акции и милитаризацию.

«Историческое решение ЕС вступает в силу. С сегодняшнего дня граждане Косово могут ездить в ЕС без виз. Это приносит значительные выгоды как Косово, так и ЕС. Весь Западные Балканы уже связаны с Шенгенской зоной посредством визового режима. либерализация европейской интеграции». – прокомментировал нововведение накануне Верховный комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

В чем заключаются эти плюсы, еврочиновник не уточнил. В то же время о рисках говорят публично: европейские эксперты опасаются, что с бесконтрольным въездом албанцев из Косово криминогенная обстановка в ЕС станет более удручающей, в самом крае всерьез опасаются кризиса, связанного с острой нехваткой специалистов и рабочих рук.

При этом сербские паблики вовсю иронизируют над косовским безвизом, призывая косовских албанцев больше путешествовать и не возвращаться обратно.