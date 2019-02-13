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13.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина, Экономика коллапса, Эмиграция
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Безвиз и безхлеб гонят украинцев из страны

Пришедшая после госпереворота киевская власть все пять лет целенаправленно выдавливает украинцев из страны.

Об этом во время пресс-конференции заявил украинский экономист Игорь Гарбарук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Геноцид украинского народа происходит благодаря тарифной политике, благодаря тому, что не контролируются цены на потребительские товары. Я напомню, что правительство Яценюка в своё время полностью убило госценовую инспекцию, уничтожило её. Мало того, на то время он ещё сделал очень «классную» объединительную вещь – объединил санэпидемслужбу, госветфитослужбу и госпотребинспекцию в одного монстра, который на сегодняшний день за пять лет так и не заработал.

Ну и правительство Гройсмана со своими революционерами и реформаторами полностью уничтожили законодательство, которое занималось регулированием цен на социально значимые товары. Соответственно, регулировать цены на тарифы, алкоголь, табак мы можем, но при этом считаем, что регулировать цены на социально значимые товары нам не нужно», – отметил эксперт.

Он отметил, что пока страну спасают деньги, пересылаемые заробитчанами.

«В действительности безвиз, безхлеб и прочие «без», которыми гордится наше правительство, привели только к тому, что работоспособная часть Украины с каждым годом всё больше и больше выезжает из страны. Польша, не стесняясь, говорит о том, что им нужно порядка пяти миллионов трудовых мигрантов, давайте угадаем, где они их возьмут. Другие страны так же. Если анализировать, то у нас получается ситуация, что правительство абсолютно автоматически делает всё, чтобы вытолкнуть людей из страны», – добавил Горбарук.

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