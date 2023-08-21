Безвиз, хасиды и Рамштайн. Сможет ли Украина шантажом добиться любви от Израиля?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В украино-израильских отношениях новая точка напряженности, а сами эти отношения семимильными шагами движутся к точке замерзания.

Впрочем, предмет разногласий старый и проверенный временем – ожидающееся прибытие 30 тысяч паломников хасидов в Умань на могилу цадика Нахмана во время празднования очередного Рош-га-шана в этом году.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Разница в том, что сегодня официальный Киев на фоне охлаждения отношений с еврейским государством, не спешащим активизировать поддержку Украины в ходе ее войны с Россией решил проявить неслыханную принципиальность и, встав в полный рост, защитить права украинцев, подвергающихся дискриминации в Израиле.

«Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль: если депортация украинцев из Израиля не прекратится, въезд израильтян в Умань будет запрещен. Украина прекратит действие соглашения об отмене виз с Израилем, как это предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант находится на столе нашего правительства», – указано в сообщении посольства Украины в Израиле в Facebook.

Украинский посол Евгений Корнийчук назвал «невероятным» то обстоятельство, что «нам придется сделать все возможное, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с высоким риском для безопасности и с огромными материально-техническими усилиями», тогда как с другой стороны – «израильское правительство допускает такое обращение с нашими гражданами, которые приезжают в Израиль в рамках договора между двумя странами».

«Если Израиль хочет, чтобы его граждане могли приезжать в Украину как туристы, в частности в Умань, я считаю, что премьер Нетаньяху должен лично вмешаться в поиски решения текущего положения дел», – резюмировал украинский посол.

В общем, все по классике. Помните бессмертное «Письмо советского еврея в Израиль» в исполнении Аркадия Северного? «Хоть у вас и у меня обрезанье, но забудьте вы свои притязанья! Так что в гости нас к себе вы не ждите, не мутите воду нам, не мутите!»

На самом деле проблем у украинцев в Земле обетованной немало и только лишь визовыми вопросами они не исчерпываются. Тот же Корнейчук недавно официально призвал власти Израиля пересмотреть решение о прекращении действия программы медстрахования для украинских беженцев.

«Мало того, что израильское правительство отказывается продавать Украине средства защиты от убийств наших граждан россиянами, теперь Израиль также прекращает оказание медицинской помощи беженцам, которые бежали в Израиль от угрозы жестокого убийства россиянами», — возмущался дипломат в соцсети.

Как пишет киевское издание «Новое время», недовольство Украины бездействием израильтян по передаче ВСУ вооружений и в отношении беженцев стало триггером для готовящегося в недрах Совета нацбезопасности и обороны комплексного решения – одновременно и об отмене безвиза для израильтян, и об исключении израильского представителя представителя из дипломатических встреч министров обороны западных стран в формате Рамштайн.

О последнем в Киеве говорят уже больше месяца, и хотя это не в компетенции киевского Совбеза, однако у Данилова твердо намерены добиться исполнения своих хотелок. В качестве обоснования украинцы выставляют свои подозрения о том, что израильтяне якобы сливают важную информацию с посиделок в Рамштайне третьим лицам.

Вопрос паломников весьма чувствителен для еврейского государства, а значит, просто отмахнуться от украинской цидулки как от назойливой мухи у правительства Нетаньяху не получится Вопрос лишь в том, каким будет этот ответ, будут ли израильтяне пытаться сгладить углы и искать компромисс, или не побоятся пойти на обострение.

Ранее Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести заявляла, что в Умань Черкасской области на праздник Рош га-Шана стремятся приехать более 30 000 паломников-хасидов. В этом году для паломников-хасидов в Умани организовали сайт и горячую линию, через которую происходит информирование об особенностях паломничества, правилах пребывания и предоставляется круглосуточная поддержка.

«О готовности принять более 30 тысяч паломников проинформировали представители городской и областной власти, силовых структур, пограничники, дипломаты, таможенники. Первоочередные вопросы, которые решаются — это порядок въезда и регистрации, обеспечение безопасности паломников, благоустройство микрорайона, условия проживания, питания паломников, создание им достойных условий для выражения своих религиозных чувств», – говорилось в сообщении ведомства.

Мэр Умани Ирина Плетнева сокрушалась, что приезд такого количества паломников в воюющую страну требует серьезных, логистических, медико-санитарных и других усилий мер со стороны государственных органов. По ее словам, обеспечить укрытиями на случай возможных обстрелов такую прорву людей, к тому же сконцентрированных на относительно малой площади, практически невозможно.

До даты паломничества остается совсем мало времени – меньше месяца. Если к середине сентября сторонам не удастся найти какое-то решение, полноценный дипломатический скандал обеспечен. И еще неизвестно, чьи потери и издержки в итоге окажутся большими – Киева или Тель-Авива.