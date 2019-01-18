Безвиз нанёс серьезный удар по Львову

18.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Безвизовый режим Украины с ЕС обвалил турпоток во Львове. За прошлый год город посетили на полмиллиона отдыхающих меньше, чем в 2017-м. Об этом в эфире канала «Zaхid.net» заявил львовский экскурсовод, руководитель одной из местных туристических компаний Игорь Лильо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, туристы из других областей Украины, посещавшие Львов, теперь выбирают европейские города, отдых в которых стоит столько же.

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«Если говорить о причине проседания рынка, почему он просел – проседание есть, оно очень чувствительно, но в одном сегменте, что касается украинского туриста. То есть, тех, кто традиционно к нам ехал с востока Украины.

Виной тому являются несколько составляющих. Но, прежде всего, та, которая называется безвизовый режим. Если до введения безвиза для большинства жителей Украины Львов был своей Европой, куда можно было просто поехать, не имея альтернативы, или когда эта альтернатива была усложнена, то с началом безвиза люди сказали: «Хорошо, это же тут, дома – подождет».

И на последние деньги обнищавшие украинцы решили посетить Париж, Барселону, Лиссабон, Рим, открыть для себя всю Европу…

Не является тайной, что много услуг, которые они получают в Западной Европе, они получают, я не могу сказать, что намного дешевле, но, по крайне мере, за такую же цену. Например, стоимость отеля во Львове на сегодняшний день равняется Кракову. Мы отстаем всего на 10% от цены Праги», – заявил Лильо.

Также, по его информации, произошел спад турпотока из стран восточной Европы. Причиной тому являются многочасовые очереди украинских гастарбайтеров на украинско-польской границе: «Безвиз привел к катастрофической ситуации, и это является также причиной падения количества, например, поляков к нам – границы заблокированы автобусами, которые идут с людьми на заработки. Стояние на границе шесть часов не вдохновит никого. Нет во Львове ничего такого, чтобы западный турист терпел, стоя шесть часов, в то время как он имеет открытые границы в рамках Европейского союза».