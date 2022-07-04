Безвиз наоборот: теперь россиянам могут отменять даже уже полученные украинские визы

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Новости Украины

С момента введения визового режима с РФ каждому россиянину придется обосновывать заранее цель поездки на Украину, но даже уже полученная виза не будет гарантировать пересечение границы.

О новых условиях пересечения границы для граждан РФ заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

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«Визовый режим позволит усилить безопасность нашего государства. Теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее», – говорит замминистра.

Так, по его словам, требования к организации работы по оформлению виз для въезда на Украину и транзитного проезда через ее территорию установлены в соответствии с Правилами оформления виз. Этим вопросом занимается МИД.

Указанные требования устанавливают форму визовой анкеты, как и процедуру информационного взаимодействия государственных органов Украины при оформлении виз.

Типы виз могут быть транзитными, краткосрочными и долгосрочными.

«Мы должны ясно понимать кто, откуда и с какой целью приезжает к нам. Визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, вдали от Украины. Однако даже полученная виза не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину», – добавил чиновник.

По его словам, владельцы визы должны соответствовать и другим условиям пересечения украинской границы – это в частности надлежащий паспортный документ, отсутствие запрета на въезд, подтвержденная цель поездки и наличие надлежащего финансового обеспечения. Пограничники обязательно будут их проверять.

В случае обоснованных оснований считать визу полученной незаконным способом, она будет сразу отменена.

По словам Енина, Россия и россияне «сделали все, чтобы их воспринимали как агрессоров».

По данным МВД, с 2014 года количество пересечений границы гражданами России уменьшается с каждым годом. Данные по пересечению границы гражданами России на въезд на Украину выглядят следующим образом:

– в 2013 году – 10,8 млн,

– 2014 – 2,5 млн,

– 2015-2019 – показатели колебались на уровне по 1,5 млн в год,

– 2020 – 400 тыс.,



«В 2022 году, особенно после 24 февраля, количество пересечений границы гражданами РФ также существенно уменьшилось. Россияне могут пересечь границу только по очень обоснованным целям поездки в нашу страну, в частности для воссоединения семьи. К тому же по решению правительства Украины пункты пропуска на границе с РФ и РБ временно закрыты, откуда россияне чаще всего пересекали границу», – добавил замминистра.

– 2021 – 500 тыс.

Ранее ПолитНавигатор сообщал, что с 1 июля на Украине начал действовать визовый режим с Россией. Соответствующее постановление украинский Кабмин одобрил 17 июня. Визовый режим стал еще одним кирпичиком в стену между двумя странами, ускоряя окончательный распад постсоветской территории и запущенный в 2014 году разрыв не только политико-экономических, но и культурных и даже человеческих связей между двумя близкородственными народами.