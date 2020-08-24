«Безвозвратное ухудшение»: Украину ожидает скачок сепаратизма сразу после местных выборов

24.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина после местных выборов станет феодальным княжеством, в котором будет расти сепаратизм и внутренние дрязги, что бесповоротно ухудшит политическое состояние и поставит под вопрос целостность страны.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил беглый экс-президент Грузии, а ныне глава исполкома Нацсовета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После местных выборов в октябре Украина получит деление страны на феодальные княжества. Потому что, если быстро не двигаться на центральном уровне, то вся эта грязь поднимается и нас догонит и затопит.

Это грязь сепаратизма, местечковости, местных кланов, бандитских разборок и так далее. Если сейчас не будут быстро делать шаги на центральном уровне, то, мне кажется, что после местных выборов мы получим безвозвратное ухудшение политического ландшафта Украины», – сказал политик.

«Те достижения президента Зеленского и в целом украинского народа год тому назад – это всё коту под хвост», – тревожится Саакашвили.