Безвозвратные потери ВСУ составляют около 40 тысяч военнослужащих – военный эксперт
Украинская группировка в Донбассе потеряла основные боеспособные силы, которые заменяют территориальной обороной – менее стойкой и обученной. Поэтому темпы продвижения Русских освободительных сил значительно увеличатся.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил доктор военных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С взятием Северодонецка, его практически взяли, этот узел Северодонецк-Лисичанск оказывается на грани уничтожения. Взятие Северодонецка произошло достаточно быстро, против ожиданий, что это будет новый Мариуполь.
Причина очень простая: наиболее боеспособная часть, которая находилась в Мариуполе, это 24 тысячи человек, они казались уничтоженными, причём, там действительно сражались до конца. Сейчас эта публика, которая находится на Донбасской дуге, она в значительной степени разбавлена теробороной.
Потери ежесуточные по официальным данным министерства обороны, которые, судя по масштабам ударов, сильно занижены. По данным нашего Минобороны, наши сильно занижают. Если говорится о поражении 500 районов сосредоточения войск и говорится об уничтожении 250 бойцов, как-то это странно выглядит», – отметил он.
«То есть, если даже помножить эти цифры ежесуточных потерь, а это порядка тысячи человек уничтоженных достоверно, верифицированных в день, то получается, что за период активных действий, когда пришёл руководить новый командующий этой группировкой, потери должны составить безвозвратные, где-то порядка 30-40 тысяч человек. А ещё надо иметь раненых, а этих, как правило, в два-три раза больше.
Поэтому эта группировка, которая исходно была из боеспособных сил, в значительной степени потеряла исходный кадровый состав. Сейчас она пополнилась бойцами территориальной обороны, которых доставляют. Их стойкость, а главное выучка, намного ниже. Поэтому темпы продвижения и взятия городов будут выше», – обосновал Сивко.
Он рассказал, как отразится окружение донбасской группировки украинских войск на моральном состоянии ВСУ, и что руководство Украины собирается в этом случае предпринимать.
«С взятием вот этого котла – это будет более серьёзный удар, особенно, если просто окружение будет этого котла, это будет намного более серьёзный удар по моральному состоянию ВСУ, чем взятие Мариуполя. Причём оперативная эффективность, результативность – будет так же намного выше, потому что будут уничтожены практически все боеспособные части.
Вот сейчас пришли материалы, там речь идёт о том, что истошно уже орут (мэр Днепропетровска Филатов – ред.), что надо создавать срочно фортификационные сооружения в глубине. Надо иметь в виду, что в те сроки, которые им отведены – 2- 3 месяца в глубине Украины, серьёзные фортификационные сооружения из бетона и стали создать невозможно. Для этого нужно соответствующее количество этих материалов.
Это будут, скорее всего, фортификационные сооружения полевого типа, которые намного проще разрушить ударами авиации и артиллерии, для этого не понадобятся тяжёлые виды вооружений. Поэтому, с решением этой задачи, а я полагаю, что по темпам, которые мы сегодня наблюдаем при действиях в Северодонецке, Лисичанске, в районе Авдеевки, уже вышли на границу Авдеевки (это серьёзнейший опорный пункт).
Дальше темпы продвижения будут больше. По моим оценкам, ещё месяц-полтора, и этот узел Донбасской дуги будет окружён и нейтрализован», – подытожил эксперт.
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