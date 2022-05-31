Безвозвратные потери ВСУ составляют около 40 тысяч военнослужащих – военный эксперт

Украинская группировка в Донбассе потеряла основные боеспособные силы, которые заменяют территориальной обороной – менее стойкой и обученной. Поэтому темпы продвижения Русских освободительных сил значительно увеличатся.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил доктор военных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С взятием Северодонецка, его практически взяли, этот узел Северодонецк-Лисичанск оказывается на грани уничтожения. Взятие Северодонецка произошло достаточно быстро, против ожиданий, что это будет новый Мариуполь.

Причина очень простая: наиболее боеспособная часть, которая находилась в Мариуполе, это 24 тысячи человек, они казались уничтоженными, причём, там действительно сражались до конца. Сейчас эта публика, которая находится на Донбасской дуге, она в значительной степени разбавлена теробороной.

Потери ежесуточные по официальным данным министерства обороны, которые, судя по масштабам ударов, сильно занижены. По данным нашего Минобороны, наши сильно занижают. Если говорится о поражении 500 районов сосредоточения войск и говорится об уничтожении 250 бойцов, как-то это странно выглядит», – отметил он.

«То есть, если даже помножить эти цифры ежесуточных потерь, а это порядка тысячи человек уничтоженных достоверно, верифицированных в день, то получается, что за период активных действий, когда пришёл руководить новый командующий этой группировкой, потери должны составить безвозвратные, где-то порядка 30-40 тысяч человек. А ещё надо иметь раненых, а этих, как правило, в два-три раза больше.

Поэтому эта группировка, которая исходно была из боеспособных сил, в значительной степени потеряла исходный кадровый состав. Сейчас она пополнилась бойцами территориальной обороны, которых доставляют. Их стойкость, а главное выучка, намного ниже. Поэтому темпы продвижения и взятия городов будут выше», – обосновал Сивко.