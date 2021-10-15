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15.10.2021 18:15 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Церковь
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Безыдейное государство неизбежно терпит цивилизационный крах – Патриарх Кирилл

Можно по-разному относиться к существованию идеологии в государстве, однако не должно быть безыдейного народа...

Можно по-разному относиться к существованию идеологии в государстве, однако не должно быть безыдейного народа или безыдейного общества.

Об этом в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников в Москве заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошлое для нас – это не музейный экспонат, оно помогает нам строить день нынешний и завтрашний во всё более усложняющемся информационном потоке, в пространстве фейков. Современному человеку совсем не просто ориентироваться, потому что в этом пространстве мы сталкиваемся с попытками лишить нас, в том числе, исторической правды посредством искаженного изложения фактов, чтобы внушить чувство ложной вины, некой ущербности.

Представив, к примеру, жертв Второй мировой войны агрессорами, оккупантами, героизировать предателей и пособников. Мы не должны забывать о нашем историческом единстве, единстве Святой Руси, истоки которой берут начало от киевской крещальной купели.

Я, как и большинство из вас, глубоко переживаю нынешнее разделение в братском народе по политическим и религиозным причинам. На нашем историческом пути встречались не только ведь победы, но и поражения, неудачи, сопровождавшиеся невзгодами и лишениями, но самых выдающихся успехов наш народ достигал тогда, когда он был един духом.

Можно по-разному относиться к существованию идеологии в государстве, но очевидно, что безыдейное государство неизбежно терпит цивилизационный крах. И уж тем более не должно быть безыдейного народа, безыдейного общества», – заявил Патриарх.

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