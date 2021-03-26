«Беззаконие и самоуправство». МИД РФ оценил ситуацию вокруг Косово

26.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Произошедшая более 20 лет назад агрессия НАТО в Югославии положила начало длительной проблеме в регионе.

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Захаровой, эти вопросы недавно обсуждались на заседании Комитета ООН по экономическим, социальным, культурным правам.

По мнению дипломата, вопрос о компенсации ущерба со стороны НАТО, нанесенного бывшей Югославии, остается открытым.

«Вооруженная операция НАТО против суверенной Югославии более чем 20-летней давности стала трагедией, долгосрочные и многоплановые последствия которой ощущаются до сих пор. Один из ее главных уроков – это подтверждено хронической пробуксовкой в урегулировании проблемы Косово, заключается в том, что беззаконие и самоуправство неспособно решить ни одной задачи и лишь усугубляет ситуацию.

Вопросы об ответственности североатлантических союзников за ущерб, которые они нанесли международным отношениям и конкретной стране остается открытым», – заявила Захарова.