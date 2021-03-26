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26.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Балканы, Дзен, Косово, НАТО, Политика, Россия
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«Беззаконие и самоуправство». МИД РФ оценил ситуацию вокруг Косово


Произошедшая более 20 лет назад агрессия НАТО в Югославии положила начало длительной проблеме в регионе.

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Захаровой, эти вопросы недавно обсуждались на заседании Комитета ООН по экономическим, социальным, культурным правам.

По мнению дипломата, вопрос о компенсации ущерба со стороны НАТО, нанесенного бывшей Югославии, остается открытым.

«Вооруженная операция НАТО против суверенной Югославии более чем 20-летней давности стала трагедией, долгосрочные и многоплановые последствия которой ощущаются до сих пор. Один из ее главных уроков – это подтверждено хронической пробуксовкой в урегулировании проблемы Косово, заключается в том, что беззаконие и самоуправство неспособно решить ни одной задачи и лишь усугубляет ситуацию.

Вопросы об ответственности североатлантических союзников за ущерб, которые они нанесли международным отношениям и конкретной стране остается открытым», – заявила Захарова.

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