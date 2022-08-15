Безжалостная русификация добралась до Wildberries

15.08.2022  15:38 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Россия


Маркетплейс Wildberries сменил название на «Ягодки». Пока оно указано только в шапке сайта wildberries. ru. В остальных местах сайта и в мобильном приложении осталось прежнее название.

О планируемом ребрендинге владелица компании Татьяна Бакальчук заявила еще в июне, откликаясь на дискуссию в Госдуме об обилии иноязычных названий в российской торговле.

Маркетплейс Wildberries сменил название на «Ягодки». Пока оно указано только в шапке сайта wildberries....

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«Русификация еще никогда не была такой безжалостной», – прокомментировала событие в своем ТГ-канале скандальная телеведущая Ксения Собчак.

«Нужно было ЯГОДА. Ну чтобы на все времена», – пошутил политолог Сергей Карнаухов, намекая на фамилию наркома внутренних дел СССР 1934 – 1936 годов.

ГосСМИ Белоруссии сообщают, что в их стране название маркетплейса остается прежним.

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