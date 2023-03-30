Беззубая защита: скифское золото Крыма пока остаётся в Нидерландах

Коллекция «скифского золота», которая с 2014 года находится в судебном споре между музеями Крыма и Украиной, скорее всего останется в Нидерландах до конца спецоперации.

Об этом в интервью «Первому севастопольскому» заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве РК при президенте РФ (2017-2021), юрист-междунродник Александр Молохов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается «скифского золота» – да, это дело безусловно на слуху, и надо сказать, что наши рабочие группы, в общем мы выступили со своими предложениями по поводу того, как организовать эту юридическую работу по защите интересов музеев Крыма. И здесь мы, к сожалению, не нашли понимания, – пояснил он. – Сейчас можно об этом уже говорить: тогдашнее руководство Министерства культуры России и Минюста России, на мой взгляд, избрало ошибочную тактику в суде, что это якобы гражданско-правовый спор двух субъектов права – крымские музеи с одной стороны, и голландский музей-хранитель из другой. А государство российское тут якобы ни при чём, и даже, как выяснилось, эти ценности в Музейный фонд Российской Федерации не были включены, по поводу чего Следственный комитет РФ до сих пор ведёт проверку, и большой вопрос – не будет ли там, всё-таки, в итоге уголовного дела».

Голландские адвокаты, по словам Молохова, которые представляли интересы крымских музеев, «спрятались в кусты», поскольку в условиях спецоперации любая связь с Крымом, с Россией – токсична. Фактически музеи вообще сейчас остались без защиты.

«В своё время что предлагалось, чтобы Россия вступила в этот процесс как государство третьей стороной, заявив о своих правопритязаниях, и тогда вот этот обычный голландский суд, Окружной суд Амстердама должен был бы, по идее, прекратить разбирательство по делу, сказать о том, что это не наш вопрос, а вопрос государственной принадлежности этих территорий, этих артефактов, и мы просто как бы до лучших времен этот спор откладываем, как спор между Россией и Украиной, и пусть золото лежит, пока Россия с Украиной не разберутся между собой, – подчеркнул юрист. – В Амстердаме это был не худший вариант, это было соломоново решение, и я думаю, что голландцы к этому были готовы морально и даже намекали в ходе процесса на то, что если бы Россия так сделала, то процесс бы прекратился. Ну, во всяком случае, золото было бы целее, безусловно, находясь в Музее Алларда Пирсона. Вот эта позиция была озвучена на всевозможных межведомственных совещаниях, там и спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой был. Но в итоге такая «страусиная» позиция была занята – голова в песок».

Украина, в отличие от России, в процесс вступила как третья сторона, заявила о своих правах на «скифское золото», устраивала там различные перфомансы и прочие мероприятия. По мнению правозащитника, свою роль сыграла история с крушением MH17 (самолет из Амстердама в Куала-Лумпур, сбитый украинской ракетой для обвинения России). Поэтому голландские судьи безусловно подвержены всевозможным влияниям. Процесс стал политизированным, и решение, которое было принято сначала в первой инстанции, потом во второй, оно было предопределено.

«Сейчас этими вопросами занимается Генеральная прокуратура России, которая, к сожалению, нас тоже не поддержала и продолжает позицию, которую изначально заняли Минкульт и Минюст. Поэтому я не знаю, что будет в кассации в сентябре, и такая горькая шутка у нас родилась, что быстрее бы они передали золото в Киев – быстрее оно тогда вернётся туда, куда ему положено, в Крым, – горько иронизирует Молохов. – У меня есть большое подозрение, что голландцы сейчас откажутся отдавать это золото даже Украине, ссылаясь там на всевозможные чрезвычайные обстоятельства. И я думаю, что этот номер у них прокатит. Потому что, по большому счёту, получить такую коллекцию не мытьём, так катанием, оставить у себя, почему бы нет? Разберись потом, когда у вас там специальная военная операция закончится».

Напомним, что четыре крупнейших музея Крыма – Керченский историко-культурный, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный и «Херсонес Таврический» – направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку «Крым – золотой остров в Черном море». Больше 2 тысяч экспонатов должны были вернуться в Крым в июне 2014 года. Но в связи с воссоединением Крыма с Россией по требованию Украины Нидерланды приостановили процесс возвращения артефактов.

В конце октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что «скифское золото» должно быть передано Украине. В январе российская сторона обжаловала это решение в Верховном суде Нидерландов. Верховный суд должен огласить свое решение в сентябре 2023 года.

Отказываться от процесса и отозвать свои требования музейные учреждения не намерены, несмотря на то, что коллекция находится в Музее Алларда Пирсона с февраля 2014 года, и счет за хранение артефактов, судебные издержки – растут день ото дня. Страховая стоимость предметов, вывезенных из крымских музеев, в общей сложности превышает 1 миллион евро.

Ранее глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук усомнился в том, что коллекция «скифского золота» вернется обратно в крымские музеи. Он убежден, что решение будет принято в пользу Украины, но без возвращения экспонатов физически – в условиях, когда идет военная спецоперация.