Бибилов о киевском терроре: Украина действует по сценарию Грузии

07.11.2022  12:50 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Грузия, Дзен, Россия, Терроризм, Украина
Новости Украины

Теракты, проводимые киевским режимом на территории РФ, показывают, что на Украине терроризм возведён на уровень государственной политики.

Об этом в эфире телеканала «СТВ24» заявил четвертый президент Южной Осетии, боевой генерал Анатолий Бибилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Теракты, проводимые киевским режимом на территории РФ, показывают, что на Украине терроризм возведён на...

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«Терроризм в своё время возведённый в своё время на уровень государственной политики в Грузии, абсолютно виден и очевиден в той политике, которую проводит сегодня украинская власть. Здесь очень много параллелей, одинаковых шагов. Сценарий тот же», – сказал экс-президент.

«Мы видели, как в Мелитополе был очередной теракт против журналистов, телевидения, людей, которые реально показывают, что происходит на этой территории. Мы помним это со стороны Грузии, как взрывались машины, взрывались телевизоры, игрушки взрывались. Я никакого отличия от этого подхода к терроризму, как к государственной политике не вижу. Как украинская хунта, это отголоски переворота, который был в 2014 году. Здесь никакой разницы нет.

Единственное, по масштабам и по опасности здесь на много выше. По опасности – я говорю о ЗАЭС, о Каховском водохранилище. Намного выше опасность для человечества, а не для отдельной части населения тех областей российских, которые есть, и жители, которых находятся на Украине.

Это беспокоит больше всего, потому что последствия таких террористических актов очень опасны по масштабам и трагедиям, которые могут быть. Но опять же, мы можем говорить, что терроризм возведён на уровень государственной политики», – подытожил Бибилов.

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