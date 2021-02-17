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17.02.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, ЖКХ, Инфраструктура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Библейских масштабов Чернобыли прокатятся вдоль берегов Днепра – Кинах

Новости Украины

Деградация системы госуправления Украины и изношенность инфраструктуры создают угрозы масштабных катастроф.

Об этом в эфире UkrLife.TV заявил президент УСПП Анатолий Кинах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Деградация государственной системы настолько серьезна, что сегодня даже в таком важнейшем комплексе как энергетический нет четкой стратегии секторальной программы развития. Есть проблематика изношенности инфраструктуры. Минимум 70 процентов трансформаторов надо менять, равно как и все, что касается безопасности системы.

В атомной энергетике приходит время продления сроков эксплуатации, а это очень затратные мероприятия. У государства должна быть четкая программа модернизации инфраструктуры, основных фондов, объектов генерации и т.д. Все это хаотично.

К сожалению, моральный и физический износ доходит до критического уровня. В том числе это касается каскада водохранилищ на Днепре – еще в 2016 году с помощью европейских экспертов мы доводили до президента и правительства, что надо серьезно заняться капитальными ремонтами каскада на Днепре.

Это территория на которой живут 10-12 миллионов человек. Не дай Бог техногенное происшествие – будет десятки Чернобылей. Этим надо заниматься – привлекать инвестиции, создавать условия, выделять государственный ресурс», – предупреждает Анатолий Кинах.

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