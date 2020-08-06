Бикфордов Шнур к РПЦ

06.08.2020, Москва, Платон Беседин

Сергей Шнуров – известный так же, как Шнур, когда-то дрянной музыкант, а теперь не менее дрянной политик, – решил напасть на РПЦ и лично на Патриарха Кирилла. В центре внимания скандалиста – богатство российских священников. Написал Шнур следующее: «На руке часы за тыщи, // Крест торчит из Роллс Ройса. // Ты мирянин бога бойся, // Обретет кто духом нищий. // Что вы взяли за манеры, // Начитавшись глупостей? // Это все вопросы веры, // Батюшки же вне страстей».

Очередное посредственное стихотворение. Слог отвратный. Мысль банальна. Но тем и хорош Шнур. Ведь он своего рода индикатор.

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Во-первых, настроений народных. Неслучайно, в недавно опубликованном рейтинге «Форбс» с почти 9 миллионами долларов Шнур возглавил рейтинг самых богатых знаменитостей России. Спасибо, граждане, это вы ему в том помогли, покупая билеты на концерты горлопана, выдававшего себя за алкаша и придурка из народа, а на деле явившегося пронырливым и ушлым бизнесменом.

Но важнее сейчас во-вторых. Известно, что Шнур человек несамостоятельный. Контроль над ним приписывается одной из «башен». Считается, что его часто используют в качестве индикатора и щупа общественных настроений. То есть, как россияне отреагируют на ту или иную проблематику. Будут ли против или, наоборот, за? Сам Шнур человек зависимый: он не имеет своего мнения ни по одному из вопросов. Собственно, секрет его успеха в том, что он тотально лицемерен.

Нападки на РПЦ и Патриарха со стороны Шнурова – это щуп того, как в народе сейчас относятся к Церкви. И не стоит ли добавить антицерковности в нынешнюю риторику, в современные modus operandi и modus vivendi.

Да, на первый взгляд, это звучит странно, но подвижки к тому есть – на разных фронтах. Достаточно вспомнить, что официальная Москва очень сдержанно отреагировала на превращение Айя-Софии в Стамбуле из музея в мечеть, несмотря на очень жёсткие заявления со стороны РПЦ.

И полагаю, что в ближайшее время нам в целом предстоит ждать несколько иного отношения к Православию на территории России. Безусловно, я делаю этот вывод не только из заявления Шнура, но, прежде всего, из общего фона и той информации, что поступает из разных источников. И то, что принято называть сращиванием Церкви и государства – на самом деле, иллюзия, которую использовали с той или иной стороны для решения своих задач. Сращивались лишь высокопоставленные особы, но не Православие как таковое.

И последнее, о чём ещё важно сказать. К сожалению, в нашем обществе, окончательно свалившемся в гордыню и глупость, когда гаджеты создают иллюзию всезнайства и собственной значимости, всё больше укореняется весьма поверхностное мнение и о Православии, и об институте Церкви. Дурачьё не находит ничего более умного, чем заявлять о попах, которые рассекают пьяными на «мерседесах», и обманывают, богатея, сотни тысяч людей. И всё сильнее укрепляется ложное и порочное мнение, будто священники – это исключительно хабалистые персонажи, которые не имеют ничего общего с верой, а она сугубо в душе. Подобные измышления есть мракобесие.

Во-первых, потому, что, скажем так, качество служителей Христовых не отменяет святости церковных таинств. Во-вторых, потому, что проблему алчности и иных страстей в РПЦ отрицать нельзя, она есть и распускается цветами зла, да, но говорить так обо всех священниках, недопустимо – это ложь.

Более того, ложь, которая – по науськиванью одних и по глупости других – разрушает сами первоосновы и России, и русского народа, общества в целом. И следовать ей в буквальном смысле смерти подобно.

Ну а что до пороков – обращайтесь в Ватикан. Там вас научат.