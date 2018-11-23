Билборды в Киеве оскорбили Тимошенко как женщину

23.11.2018, Киев, Максим Карпенко

По центру Киева неизвестные развесили билборды с оскорбительной антирекламой Юлии Тимошенко – на рекламных щитах размещена ее фотография с бородавкой на щеке и подпись «2019 – последний шанс для бабуси».

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«Батькивщине» достоверно известно, что лживые и оскорбительные билборды, которыми власть «украсила» Киев и пригород, развесили по личному указанию президента Порошенко. Исполнителем этой грязной провокации один из ближайших его соратников, одиозный депутат от БПП Сергей Березенко, которому и принадлежат рекламные площади. «Батькивщина» призывает правоохранительные органы установить и привлечь к ответственности всех причастных к этому дерзкому преступлению, а местные власти – «очистить» украинские улицы от нечистоплотности действующего гаранта», – говорится в заявлении партии.

Экс-спикер СБУ Станислав Речинский считает, что Тимошенко оскорблена как женщина, запомнит этот шаг конкурентов и будет мстить.

«Фотографии такие, за которые любая женщина кроваво отомстит. Доиграетесь, насекомые. Был в мировой истории уже один Дедушка. А вы тут локальную Бабушку вырастите, которая вас реально на абажуры пустит. И, кстати, будет права», – комментирует Речинский.

Журналистка телеканала «Эспрессо» Мирослава Барчук напоминает, что несколько лет назад, в разгар конкуренции между Порошенко и премьером Арсением Яценюком, в Киеве уже появлялись аналогичные оскорбительные плакаты.

«Авторы те же, что и «Беги, кролик, беги». Это даже не о морали или этике, это об интеллекте. О том, как они понимают и делают политику. Тупое подлое жлобство», – написала она в своем блоге.

Плакаты с «черным пиаром» на Украине – распространенное явление. Ранее публику позабавила антиреклама Олега Ляшко, где обыгрывалась скандальная видеозапись его допроса в милиции в молодые годы, где Ляшко на камеру признавался в гомосексуальных связях и оральном сексе с мужчиной.