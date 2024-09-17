Bild рассказал о дронах-перехватчиках, которые до конца года получат ВСУ

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Известный своей проукраинской позицией немецкий Bild утверждает, что ВСУ до конца нынешнего года примут на вооружение средние дроны-перехватчики с неподвижным крылом.

Такое заявление сделал эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. По его словам, в войне на Украине сложилось полное превосходство России в воздухе, будь то авиация, беспилотники или ракеты. При этом, западные союзники запрещают украинцам ответные атаки на авиабазы РФ. Поэтому Киев всё больше делает ставку на собственные дроны-перехватчики, которые должны сбивать российские БПЛА в небе.

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По словам Рёпке, у ВСУ вскоре появятся три вида дронов.

Малые дроны-перехватчики должны сбивать российские квадрокоптеры и разведдроны. Эксперт издания утверждает, что ВСУ уже ввели их в действие, и они, якобы, каждую неделю успешно таранят около 50 малых российских беспилотников.

Издание публикует снимок одного из таких украинских квадрокоптеров за секунду до столкновения с российским Supercam S350.

Второй тип БПЛА – это средние дроны-перехватчики с неподвижным крылом, снимок одного из которых издание также публикует.

«Малые дроны из первой группы могут пролететь лишь несколько километров на малой высоте. Их более крупные аналоги из второй категории — до 60 км на высоте до 4 км. Они проходят испытания и, как ожидается, будут применяться уже в этом году», – говорится в публикации.

Наконец, большие дальнобойные дроны-перехватчики нужны для уничтожения иранских дронов Shahed, известных в России как «Герань», пишет Репке.

«Чтобы их сбить, нужно иметь скорость не менее 200 км/ч и дальнобойность в 200-500 км, при этом по приемлемой цене. Сейчас у Украины нет таких систем, их должны разработать к 2025 году. Иранские дроны сбивают западными ракетами Patriot или Iris-T, один выстрел которых обходится в 4 млн и 500 000 евро соответственно. А сами «Герани» стоят лишь 50 000 евро», – говорится в статье.