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Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве, пишет о растущих пессимистических настроениях в украинской верхушке.

Издание приводит обращенные к Киеву слова вице-президента Джей Ди Вэнса: «Пришло время сказать «да»— или США выйдут из переговоров».

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«Мы готовимся к худшему сценарию. А именно — к прекращению поддержки со стороны США», — приводит издание слова своего конфидента в Киеве.

«Долгое время никто не хотел верить, что Трамп действительно готов дать президенту России Владимиру Путину все, что тот хочет. Но после того, как мирный план Трампа был утвержден, все изменилось», – говорится в публикации.

Киевский чиновник, на условиях анонимности также рассказал, что в руководстве Украины растет разочарование в связи с предлагаемым Вашингтоном планом мирного урегулирования.

«Мы надеялись, что это была всего лишь переговорная тактика Трампа, но Трамп не оказывает давления на Путина , не вводит никаких новых санкций, даже не наблюдается большого возмущения по поводу жестоких нападений на мирное население», – жалуется Bild источник в украинском правительстве.

Твит Трампа: «Остановись, Владимир!» – это все, что последовало из США за российскими атаками, в результате которых погибли десятки людей, – возмущается украинец.

Собеседник Bild подчеркнул, что предложенные США условия мирного соглашения не соответствуют интересам украинской верхушки:

«То, что зафиксировано на бумаге, и то, о чем нам сигнализируют на переговорах — неприемлемо. Мы не сдадимся просто так. Даже если бы правительство хотело пойти на это, а это не так, народ выступил бы против», — добавил конфидент издания.

Отсутствие поддержки США фатально скажется на фронте. Согласно выводам немецких аналитиков, к осени у ВСУ может стать недостаточно боеприпасов, особенно зенитных ракет.

Издание добавляет, что киевские надежды на то, что ЕС заменит США в качестве главного спонсора продолжения войны, похоже, не оправдываются:

«От глав европейских правительств поступали неоднозначные сигналы. В то время как президент Франции Макрон дал Зеленскому надежду на то, что Европа сможет взять на себя значительно больше ответственности и поставок оружия, премьер-министр Великобритании Стармер и канцлер Германии нажали на тормоза. «Без США ничего не получится», — заявили они».

Издание пишет, что, «на самом деле, это проблема Зеленского: ему нужно не только договариваться с США и Россией, но и добиваться результата, который был бы приемлем для украинского народа».

Путин, с другой стороны, по мнению авторов публикации, предъявляет Киеву максимальные требования, поскольку полагает, что время на его стороне. Расчет России на то, что США уйдут, прекратят поставки — и Европа не сможет обеспечить то, в чем нуждается Украина. «Результатом станет ситуация для Украины еще хуже, чем она есть сейчас. Абсолютная дилемма».

Тактика украинцев сейчас состоит в том, чтобы попытаться провести повторные переговоры с США и параллельно в одиночку вести переговоры с главами европейских правительств, резюмирует Bild.