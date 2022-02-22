Билецкий: «Конец Минским соплям»

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Новости Украины

Озвученный Владимиром Путиным ультиматум к Украине – прекратить обстрелы ЛДНР – угрожает украинской армии разгромом по примеру Грузии в 2008 году.

Об этом в своём Telegram-канале заявил один из основателей нацистского формирования «Азов», главарь «Национального корпуса» Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конец Минским соплями. Конец Норманским посиделкам. Конец наивным мечтам о «за столом переговоров». Конец дебильному «перестать стрелять», но точно не конец русской экспансии! – комментирует националист. – Жертву будут есть по частям. Крым. Донецк. Луганск. Кто на очереди: Киев, Мариуполь, Харьков, Одесса?»

Он выразил уверенность, что Украину ожидает грузинский сценарий 08.08.2008 и принуждение к миру.

«Требования к Украине «прекратить агрессию против суверенных государств», «провокация, далее принуждение к миру», попытка перемолоть украинские войска с выходом на админграницы Донецкой и Луганской областей. Теперь пришла наша пора быть твердыми. Спокойно посмотреть в лицо врагу», – написал Билецкий.

Он не верит в помощь Запада.

«Нам никто не поможет, отстоять Страну сможем только мы сами. Пришло время найти в себе храбрость. Пришло время найти в себе Украину!» – истерит нацист.