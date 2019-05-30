Билецкий наехал на Зеленского

30.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский повторяет политику своего предшественника Петра Порошенко и отказывается предоставлять гражданство боевикам, воевавшим в так называемых «добровольческих батальонах» против ДНР и ЛНР.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший главарь неонацистского полка «Азов», депутат Верховной рады Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам боевика, подписи Зеленского ожидают порядка 150 боевиков, а тем временем гражданство получают иранцы, сирийцы и афганцы.

«У президента Зеленского, это такой еще остаток от Порошенко, лежит 150 документов людей, которые воевали за Украину. Россиян, белоруссов, тех же грузинов, которые воевали за страну в 14-15-х годах. Больше половины из этих людей ранены. Они не могут, понятно, вернуться в Россию, против которой они воевали, в Беларусь по тоже понятным причинам. Порошенко им гражданство не предоставлял.

За пять лет Порошенко предоставил гражданство своим указом 50 гражданам Афганистана, больше 300 сирийцам и нескольким добровольцам за это время. Это была типичная история Порошенко, когда слышим хорошие патриотические лозунги, а делаем реально некрасивые, непатриотичные вещи. А теперь мы обговариваем Зеленского – у него 150 человек, которые требуют в первую очередь. Вчера было дано гражданство иранцу, афганцу, кроме Саакашвили, там было пять решений по предоставлению гражданства», – заявил Билецкий.