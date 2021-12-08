Билецкий намерен создать на Украине единую сеть территориальной обороны

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Новости Украины

Украинские националисты и бывшие каратели «АТО» и «ООС» должны объединиться в единую структуру территориальной обороны.

Об этом в ходе «Всеукраинского съезда штабов обороны» заявил основатель сформированного из расистов и неонацистов подразделения Нацгвардии Украины «Азов», лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Территориальная оборона регионов организовалась на местах в штабы. Где-то эти штабы действуют очень активно и интенсивно, где-то эта активность меньше. Чтобы выровняться, обменяться опытом, чтобы более эффективно доказывать правильность модели территориальной обороны на общенациональном уровне, мы должны координироваться. Все эти штабы, все военно-патриотические, молодёжные организации, все ветеранские организации, которые хотят присоединиться к вопросу обороны нашей страны, должны быть связаны в одну сеть», – сказал Билецкий.

Он подчеркнул, что не сомневается в начале войны.

«Тогда мы сможем продвинуть правильные вещи, продавить ту территориальную оборону, которая необходима украинскому государству. И когда начнётся война, мы сможем выполнить ту функцию, которую сами себе пообещали перед лицом нашей страны – защитить её», – резюмировал Билецкий.