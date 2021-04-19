Билецкий не надеется на Запад и призывает к «малой войне»

19.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украине необходимо подготовить как можно больше людей, которые будут готовы воевать с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому журналу «Новое время» заявил основатель украинского неонацистского полка «Азов» Андрей Билецкий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Есть элементарное правило войны: всегда готовься к худшему варианту. Я лично в случае войны готов вернуться на фронт. Что мы будем делать, если Россия решится на полномасштабное вторжение? Воевать и защищаться. Здесь есть два аспекта. Первый — военный. Полк Азов ежедневно тренирует свою боеспособность, воинское мастерство. Настроение у ребят всегда боевое. Они физически и морально готовы воевать, побеждать и возвращать украинские земли», – сказал Билецкий.

«Второй вопрос — гражданский. Нельзя недооценивать эффективность малой войны. Нам нужен закон о территориальной обороне. Его цель — подготовить людей, которые сегодня не призваны в армию и не служат по контракту, но должны получать новый опыт и знания о том, как дать отпор агрессии РФ. Он позволит при необходимости сформировать подразделения обороны в максимально короткие сроки», – добавил неонацист.

Он недоволен президентом Владимиром Зеленским, который обещал внести законопроект о территориальной обороне, но так и не сделал этого.

«Сегодня активно ведутся переговоры с международными партнерами, но надеяться только на то, что нас защитят США или Европа, — путь к капитуляции. Конечно, международная поддержка важна, санкции важны. Но Украина должна сейчас повышать свою боеспособность — чем сильнее мы будем, тем большую поддержку получим в результате», – резюмировал Билецкий.