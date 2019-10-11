Билецкий не покинет Донбасс, пока Аваков не получит Харьков и Одессу
Угрозы боевиков полка «Азов» и их лидера Андрея Билецкого – свидетельство идущего жесткого торга главы МВД Арсена Авакова с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Виталий Кулик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, поощряя нестабильность в стране, Аваков пытается «продавить» назначение своих людей в органы украинской власти.
«Я понимаю игру «Национального корпуса», господина Билецкого и Авакова. Я их связываю четко между собой.
На мой взгляд, здесь политический торг.
Потому что буквально вчера начался процесс назначения двух губернаторов, связанных с Аваковым непосредственно – губернаторов Харьковской и Одесской областей.
Поэтому, разменять, торг, обменять угрозу срыва встречи в Нормандии путем срыва отведения войск в обмен на получение политических должностей.
Да, эти люди так играют. Да, такие цены в этой игре. Это не первый раз происходит…
В ситуации с Билецким у меня нет сомнений о том, что как только это будет политически выгодно и целесообразно, ребята свернутся и просто уедут», – заявил Кулик.
Спасибо!
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