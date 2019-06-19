19.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодняшнюю новость о гибели украинского пропагандиста и нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука прокомментировал его коллега по парламенту, глава ультраправой партии Национальный корпус Андрей Билецкий.

«Самоубийство» Дмитрия Тымчука … Сочувствую семье своего коллеги, который в начале войны проводил колоссальную информационную работу. Данным Тымчука и его «Информационного сопротивления» в 2014-2015 годах доверяли даже больше, чем официальным разведданным”, – написал лидер Нацкорпуса в своем телеграм-канале.

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Вместе с тем, Билецкий не верит в официальную версию гибели Тымчука- как результат неосторожного обращения с оружием.

“Что до выстрела по неосторожности – я не верю в такие совпадения и случайности. Украинская власть довела государственную безопасность до состояния, при котором враждебные спецслужбы чувствуют себя у нас, как дома. Их первоочередная цель – украинские патриоты и эффективные борцы за Украину. Слабость нашей безопасности ускоряет пророссийский реванш”, – посетовал лидер Нацкорпуса.