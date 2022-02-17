Билецкий негодует: Штат бригад теробороны заполнен на 5-7 процентов

Новости Украины

На Украине раскупили оружие и боеприпасы, однако попасть в ряды территориальной обороны не так просто.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил основатель неонацистского подразделения «Азов» и главарь запрещенного в РФ «Национального корпуса» Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне сегодня сказали, что 223-й, это натовский калибр (винтовочного патрона – ред.), в сети закончились. Тут две вещи показательны. Первая, на самом деле, что у нас очень быстро увеличивается количество владельцев легального оружия. Люди покупают оружие в огромном количестве. Это подтверждают продавцы – люди прямо говорят, чтобы защитить семью и так далее, но и иметь возможность совершить вооруженный отпор в случае вторжения», – сказал Билецкий.

Несмотря на это, он пожаловался на отвратительную укомплектованность бригад территориальной обороны.

«Знаете насколько в среднем по стране на данную минуту заполнен штат каждой бригады территориальной обороны? 200-300 лиц. А бригада вообще приблизительно 4,5 тысячи личного состава. Возможно, территориальная оборона не имеет некоторых дивизионов ПЗРК, противовоздушного, но должна иметь около 4 тысяч лиц. То есть это даже не 10%, это 5-7% от общего количества. А знаете сколько звонков? Я знаю по Киеву, приблизительно в день с желанием вступить в тероборону около сотни звонков, и так на протяжении двух месяцев. Это началось приблизительно во время Нового года, когда люди узнали, что с 1 января это заработает, а приняли на данную минуту 300 людей», – посетовал нацист.

По его словам, проблемы с вступлением в ряды теробороны имеет как раз непосредственно целевая аудитория данных группировок.

«Если тебе 40 лет, будь любезен заплатить за военно-медицинскую комиссию. А у меня теперь вопрос. Дело в том, что 18-20-летний парень, которому интересно военное дело, защита страны и так далее у него есть все шансы, что он подпишет контракт с ВСУ или НГУ. Соответственно молодые люди и люди после сорока, они и являются значительной частью контингента от территориальной обороны. А каким образом? Не для всех 1,5 тысячи гривен это плёвые деньги. Мало того, что тебе пробегать со всеми этими бумажками, семь кругов ада пройти, так ты ещё должен заплатить за своё желание на бесплатном основании, потому что территориальщик не получает зарплату за свою подготовку и так далее, защитить страну. Для меня это выглядит немного странно», – поделился опасениями Билецкий.