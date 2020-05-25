Билецкий озвучил план по уничтожению мирного населения Донбасса

25.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Лидер неонацистской группировки «Национальный корпус», боевик и экс-депутат Рады Андрей Билецкий фактически предложил уморить до смерти население республик Донбасса тотальными блокадами.

Об этом в авторской колонке на сайте «Комсомольской правды» пишет журналист Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Коц напомнил предложение Билецкого, озвученное им в эфире одного из украинских телеканалов.

«Мы можем устроить не клоунскую, а реальную адекватную блокаду. Перекрыть поступление электроэнергии, воды, всего, что поставляет на эту территорию Украина. Надо возвести стену и вынудить сдаться. Так мы быстрее прекратим страдания людей», – заявил Билецкий.

По мнению Коца, инициатива боевика приведет к уничтожению населения Донбасса.

«Очевидно, Билецкий таким образом хочет уморить до смерти как можно больше людей. А мертвые-то не страдают. Просто кандидат на Нобелевскую премию мира», – пишет журналист.

При этом он отмечает, что даже в случае, если планы Билецкого будут реализованы, Россия не даст республикам погибнуть, что было продемонстрировано на примере Крыма, когда Украина ввела тотальную блокаду полуострова.

«Россия, разумеется, не даст погибнуть Донбассу. И меры, предлагаемые Билецким, дадут прекрасный импульс для более плотного слияния республик с российской территорией», – резюмирует Коц.