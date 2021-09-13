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13.09.2021 14:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Дзен, Донбасс, Украина
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Билецкий: Пока наши страдают энурезом, русские готовятся к наступлению

Новости УкраиныУчастившиеся случаи уничтожения узлов управления ВСУ на Донбассе огнём защитников ЛДНР – это явное...

Участившиеся случаи уничтожения узлов управления ВСУ на Донбассе огнём защитников ЛДНР – это явное свидетельство того, что русские готовят крупное наступление.

Об этом в своём видеообращении заявил главарь «Нацкорпуса», один из создателей карательного батальона «Азов» Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние дни действия, а правильнее сказать – бездействия, на фронте приобрело угрожающие черты. За 11 сентября Украина потеряла двух погибшими и десятерых ранеными, за 10 сентября – одного погибшим и троих раненых. 16 бойцов – потери за двое суток», – пожаловался националист.

«Они занимаются тем, что уничтожают узлы управления ВСУ, точечными, хорошо подготовленными ударами. Для этого наносятся в основном артиллерийские удары по командным пунктам батальонов, командно-наблюдательным, по тыловым пунктам батальонов ВСУ.

Хотя вчера была инновация в тактике – на командный пункт 10-ой бригады был применен впервые в истории нашей войны авианалёт с использованием большого числа октокоптеров и квадрокоптеров, то есть, легких и тяжелых коптеров, которые сбрасывали мины. В результате этого четверо бойцов было ранено и десять единиц автотехники были или повреждены, или выведены из строя.

Анализируя эту тактику, что можно сказать о стратегии русских на фронте? Можно смело говорить, что они явно не готовятся к обороне, а явно готовятся к наступлению, потому что уничтожение узлов управления – это первая часть успеха при широкомасштабном наступлении», – рассказал Билецкий.

По его словам, этому всему можно противопоставить подразделения контрснайперской и контрбатарейной борьбы, которых у украинцев недостаточно на линии фронта.

«Другое дело, что кроме технической составляющей есть моральная составляющая. Эта моральная составляющая заключается в том, что люди, которые принимают политические решения на фронте, не должны страдать политическим и военным энурезом, то есть не имеют права быть ссыкунами. С этим у нас значительно сложней, чем с практическим противодействием русским», – подчеркнул боевик.

«Такие потери, если они будут постоянными, при отсутствии огня в ответ, при отсутствии эффективного противодействия, они, безусловно, приведут к деморализации армии. Этого допустить мы не должны», – добавил Билецкий.

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