Билецкий: Пока наши страдают энурезом, русские готовятся к наступлению

Участившиеся случаи уничтожения узлов управления ВСУ на Донбассе огнём защитников ЛДНР – это явное свидетельство того, что русские готовят крупное наступление.

Об этом в своём видеообращении заявил главарь «Нацкорпуса», один из создателей карательного батальона «Азов» Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«За последние дни действия, а правильнее сказать – бездействия, на фронте приобрело угрожающие черты. За 11 сентября Украина потеряла двух погибшими и десятерых ранеными, за 10 сентября – одного погибшим и троих раненых. 16 бойцов – потери за двое суток», – пожаловался националист.

«Они занимаются тем, что уничтожают узлы управления ВСУ, точечными, хорошо подготовленными ударами. Для этого наносятся в основном артиллерийские удары по командным пунктам батальонов, командно-наблюдательным, по тыловым пунктам батальонов ВСУ.

Хотя вчера была инновация в тактике – на командный пункт 10-ой бригады был применен впервые в истории нашей войны авианалёт с использованием большого числа октокоптеров и квадрокоптеров, то есть, легких и тяжелых коптеров, которые сбрасывали мины. В результате этого четверо бойцов было ранено и десять единиц автотехники были или повреждены, или выведены из строя.

Анализируя эту тактику, что можно сказать о стратегии русских на фронте? Можно смело говорить, что они явно не готовятся к обороне, а явно готовятся к наступлению, потому что уничтожение узлов управления – это первая часть успеха при широкомасштабном наступлении», – рассказал Билецкий.