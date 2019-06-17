Билецкий: Полк «Азов» обстрелян на передовой, вооружён до зубов и расширен до бригады ВСУ

17.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Неонацистский полк «Азов» разросся уже до масштабов бригады, которая может насчитывать до пяти тысяч человек, и представляет из себя серьезную и опасную силу.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил основатель «Азова», депутат Верховной Рады Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главаря неонацистов, неожиданно заговорившем о себе в третьем лице, порядка 70% боевиков полка, из самых разных слоев общества, сейчас находятся на линии фронта.

«Огромное количество, сеть частного бизнеса людей от конструкторских бюро, которые собирают военные багги, до охранных фирм или розничной торговли…

Билецкому не надо готовить боевиков, потому что полк «Азов» по численности почти сравним с бригадой Вооруженных Сил и полк «Азов» ни разу – ни Билецкий, никто другой не использовал никак, кроме как на фронте и сейчас 70% полка находится на передке на Светлодарской дуге.

Я имел этот инструмент, но никогда его не использовал и никак его во внутриполитической жизни нигде не вставлял», – заверил Билецкий.

Напомним, Билецкий сегодня потребовал прекращения минских переговоров и создания ядерного оружия на Украине.