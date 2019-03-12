Билецкий пригрозил своей стотысячной сетью по всей Украине

12.03.2019

Украинские правые радикалы избрали тактику, которая не позволит их игнорировать в информационном пространстве.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил основатель неонацистского полка “Азов”, депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

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По его словам, узнаваемость политиков строится исключительно на частоте попадания на основные телеканалы страны.

“Туда меня не пускают и не собираются пускать. Виртуальная узнаваемость, которая в нашей стране сейчас бывает исключительно виртуальной, для нас закрыта, потому что мы не представляем интересы крупнейших финансовых групп. Поэтому мы идем не тем путем, которым идет Порошенко. Мы развиваем живую организацию из сотни тысяч активистов, которых нельзя будет не замечать. Которые, даже несмотря на информационную блокаду, смогут дойти до каждого человека в стране”, – сказал депутат.

Он также утверждает, что под его началом было создано одно из лучших боевых подразделений Украины.

“Мы создали одно из лучших боевых подразделений в стране, для которого стандарты НАТО – это уже позавчерашний день, а не фантастическая редкость. Мы основали молодежное движение, которое из ничего смогло создать целую систему детского воспитания: детские лагеря, крупнейшую сеть бесплатных социальных залов, наибольшую сеть молодежных хабов”, – похвастался Билецкий.