Билецкий привёз нациков в Золотое на убой ради продолжения войны

09.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

В прифронтовом посёлке Золотое на Донбассе, где укрепились вместо войск ВСУ нацисты «Азова», готовится показательная провокация, вроде расстрела киевских майданщиков в 2014 году, с целью обвинения ЛДНР и возобновления боевых действий.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил корреспондент «Вести.FM» в Киеве Владимир Синельников, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«То, что небольшая группка из батальона «Азов» заявила, что не будет покидать позиции, тем самым фактически сорвала разведение войск и начало реализации формулы Штайнмайера, это очень опасный признак для Зеленского.

Потому что «Азов» – это бобики на поводке у Авакова, а Аваков – человек Коломойского. Соответственно, если они это сделали, значит, они как минимум получили санкции, если не прямой приказ.

При этом совершенно очевиден смысл того, что произошло: их уничтожить элементарно, в течение получаса их размажут, останется только мокрое пятно в военном смысле.

Но, если это произойдёт, то точно так же, как с бойней на Институтской в 2014 году, начнётся истерика: «Они на нас наступают, мы должны ответить».

То есть, это совершенно очевидная акция, направленная на срыв формулы Штайнмайера и даже на обострение конфликта», – рассказал Синельников.

«Билецкий, конечно не титан ума, но не настолько тупой, чтобы не понимать, что его подставляют, и если он поехал туда, то, очевидно, имеет чёткие гарантии, что с ним ничего не произойдёт и ему ничего за это не будет…

Это значит, что Аваков и Коломойский решили выступить против мира и против нынешней позиции Зеленского, который вообще исчез из публичного пространства.

Переход Авакова и Коломойского на сторону радикалов может иметь очень тяжёлые последствия для Украины», – добавил журналист.