Билецкий признал, что Украина фактически бессильна против ВКС

21.01.2022  13:50 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Потенциал украинской армии в военно-воздушной части уступает России более чем в десять раз.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил основатель неонацистского подразделения «Азова» и главарь запрещенного в РФ «Национального корпуса» Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Потенциал украинской армии в военно-воздушной части уступает России более чем в десять раз. Об...

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По словам Билецкого, в случае широкомасштабной войны с Россией, этот разрыв будет увеличен еще и за счет сухопутной компоненты.

«На войне использоваться, если будет полномасштабная война, будет не только сухопутная компонента, то есть не только сухопутная армия. Появится еще одно военное пространство – воздушное. Это ракетные удары, это авиация и так далее», – сказал неонацист.

По его словам, здесь разрыв между Россией и Украиной огромный.

«То есть речь идет о порядке… более чем в десять раз наши мощности, наших военно-воздушных сил меньше, чем то, что могут выставить русские. И это, снова-таки, изменит баланс сил в том числе и на земле, это нужно четко понимать», – заявил Билецкий.

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