Билецкий раскритиковал нового главу Генштаба за миролюбие

26.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Основатель полка “Азов” и глава удьтраправой партии “Национальный корпус” Андрей Билецкий раскритиковал нового главу Генштаб ВСУ Виктора Хомчака, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Билецкий написал в своем телеграм-канале.

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“На вопрос журналістів, есть ли военное решение ситуации в Донбассе, Хомчак ответил: «Чисто военного варианта я не вижу». То же самое в свое время говорил Муженко. Думаю, что военный, не который не видит военного решения оккупации, столь же профнепригоден, как и дипломат, который видит только военный вариант решения конфликта”, – считает Билецкий.