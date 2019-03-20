Билецкий рассказал, кто следующие пять лет будет “доить” Украину

20.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинцам предстоит выбрать не президента страны, а группу олигархов, которая следующие пять лет будет доить корову под названием «бюджет».

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил основатель неонацистского полка «Азов», депутат Верховной рады Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я считаю, что эти выборы в прямом смысле слова, а я не оппонент исключительно Порошенко, являются абсолютным фарсом. Потому что три основных кандидата, которых нам предлагают выбирать – это Порошенко-Свинарчук, Тимошенко и Коломойский-Зеленский. Очевидно, что это три представителя больших олигархических групп, которые контролируют основное количество медиа в стране, контролируют большое количество денежной массы, имеют гигантский административный ресурс.

И я не считаю, что это нормальные, адекватные демократические выборы. Это выборы без выбора, мы выбираем, кто из олигархических групп будет доить эту корову следующие пять лет», – отметил он.

Также, по мнению Андрея Билецкого, за прошедшие годы Пётр Порошенко полностью утратил лимит доверия, и верят ему только люди, у которых не всё в порядке с головой.

«От Порошенко я абсолютно ничего не ожидаю. Уже были глупцы, которые пять лет назад ожидали от него прекращения войны за считаные дни. Сейчас есть, как по мне, люди с какими-то интеллектуальными проблемами, которые ожидают, что он после выборов вернёт Крым за два месяца», – добавил националист.