Билецкий: В силовых структурах Украины все очень плохо

19.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Реформы украинской армии и полиции носят внешний характер, в то время как и ВСУ, и МВД остаются неработоспособными и коррупционными системами.

Об этом в интервью львовскому журналисту и отпетому русофобу Остапу Дроздову заявил главарь «Национального корпуса», боевик и неонацист Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте разберём две реформы, которые у нас считаются более-менее успешными: армия и полиция. В армии мы перешли на стандарты НАТО, у нас все учебные заведения по стандартам НАТО, на картах рисуют своих синим цветом, раньше рисовали красным, а теперь врагов красным.

Но армия имеет огромные, даже не пережитки совка, а хуже. НАТО это что-то внешнее – покрасили старую машину, нанесли новую краску на старую облупленную, и издали выглядит, что это что-то новое, но в армии огромные проблемы», – сказал нацист.

Он также отметил, что украинская и реформа полиции носит только поверхностные изменения, в то время как внутри остаётся старая коррупционная система.

«Реформировали полицию? Да, я согласен, что полицейские стали более вежливыми, что машина Приус выглядит лучше, чем «бобик», потому что, как у ребёнка постсовка, я видел этот «бобик» и мне было страшно, сейчас я вижу Приус и мне не страшно в этом плане. Полицейские выглядят немного лучше, форма лучше.

Но это та же самая милицейская система, они же хорошо понимают и хорошо мимикрируют, что такое бывшая ППС и сегодняшние патрульные? Это десятая часть милицейского аппарата, а главное следователи и оперативники, а там все по-старому, и они работают, как раньше, дела продаются и так далее», – заключил Билецкий.