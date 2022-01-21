Билецкий: ВСУ не хватает патронов

Украина испытывает катастрофический дефицит боеприпасов и вынуждена закупать каждый снаряд и патрон за доллары в странах бывшего социалистического блока.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил основатель неонацистского подразделения «Азов» и главарь запрещенного в РФ «Национального корпуса» Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Билецкого, Украине критически необходим патронный завод.

«Наши запасы, кроме того, что взорвали во время трех взрывов в Ичне, Калиновке и Балаклее на складах, когда были огромные взрывы. То, что осталось, – запасы не фантастические, они постоянно уменьшаются, есть огромное количество номенклатуры разного боеприпаса, на который уже сейчас есть очень большой дефицит. Это к крупнокалиберным пулеметам, например, 12,7, это пистолетные патроны, как не смешно. Это некоторая номенклатура для ПКМ или СВД, там патронов 7,62 на 54 некоторой номенклатуры уже фактически нет.

И постоянно дефицит этот увеличивается. Самое простое, самое правильное – мы, извините, технологически не страна третьего мира, мы восемь лет не можем построить патронный завод. Мы закупаем каждый патрон за валюту, каждый снаряд для танка, для гаубицы любого калибра закупаем заграницей – в Чехии, в Словакии, в Болгарии, в Польше – мы за это платим твердую валюту вместо того, чтобы иметь свой завод, ни от кого не зависеть и оставлять эти деньги в стране», – заявил Билецкий.