Билецкий зовет на помощь, чтобы освободить отданных под суд нацистов

13.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Полиция отпустила 12 из 15 задержанных неонацистов, напавших во время презентации «Национальной платформы примирения и единства» в Киеве на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на отдел коммуникации киевской полиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всех еще вчера отпустили, кроме троих человек, – они были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Всех остальных опросили, установили их анкетные данные и отпустили», –цитирует ресурс пресс-службу.

Официально же Нацполиция вчера сообщала о задержании 15 человек.

«Действия правонарушителей квалифицируют как хулиганство, совершенное группой лиц. В настоящее время к управлению полиции доставили 15 активных участников события. Проводятся мероприятия по установлению других правонарушителей», – говорится на странице пресс-службы.

Сразу после произошедшего лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий в своём призыве к беспорядкам под отделением полиции говорил о 6 бывших боевиках среди задержанных.

«Задержаны 6 ветеранов войны, которые сегодня сорвали «платформу» ватника Сивохо. Сейчас они в Печерском отделении на ул. Московской, 30. Сотни ветеранов, националистов уже собираются там. Просим поддержки собратьев, призываю приехать и отстоять своих – сейчас это дело чести. Требования: срочно отпустить всех ветеранов! Открыть дело по госизмене на Сивохо! Национальный Корпус готовит иск в суд», – призывал неонацист.

При этом среди выпущенных националистов были трое боевиков, так как сегодня уже лидер «Нацкорпуса» говорит о трёх «ветеранах», оставшихся в полиции и созывает группу поддержки на заседание суда.

«В 15:00 в Печерском суде выберут меру пресечения ветеранам Сергею Тамарину, Александру «Волкову» и Юрию Капле. «Состав преступления» – пришли на антигосударственный «форум» задать несколько вопросов ватнику Сивохо. Сейчас это суд не только над тремя ветеранами, а над всем украинским сообществом – сможем ли мы противостоять капитуляции, не побоимся ментов и изоляторов.

Мы будем противодействовать. Призываю абсолютно каждого ветерана, националиста, украинца приехать и поддержать своих!» – написал Билецкий у себя в Telegram-канале.