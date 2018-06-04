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Билецкого отказались признать украинским националистом
Одиозному украинскому неонацисту, лидеру «Национального корпуса» Андрею Билецкому отказали в праве называться националистом.
Об этом в эфире канала Topinfprm заявил дипломат, экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, Билецкий на самом деле является белым расистом, а украинский национализм был выбран им ситуативно.
«Господин Билецкий, в моем представлении, он белый расист, он не украинский националист. Он просто ситуативно, в силу конфликта с Россией, пытается изображать из себя украинского националиста. Он по своим взглядам чистый белый расист, антисемит и так далее. Не случайно так много русских неонацистов с ним и воюют. Для него русские, как таковые, не враги, у него враги другие. Он в свое время об этом открыто писал, что украинская нация должна возглавить поход против сионистских сил. В общем, все понятно, кто его враги», – заявил Волошин.
Метки: Андрей Билецкий, Олег Волошин, Расизм
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