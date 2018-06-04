04.06.2018, Киев, Максим Карпенко
  1 760 просмотров
Политика, Украина

Билецкого отказались признать украинским националистом


Одиозному украинскому неонацисту, лидеру «Национального корпуса» Андрею Билецкому отказали в праве называться националистом.

Об этом в эфире канала Topinfprm заявил дипломат, экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


По словам эксперта, Билецкий на самом деле является белым расистом, а украинский национализм был выбран им ситуативно.

«Господин Билецкий, в моем представлении, он белый расист, он не украинский националист. Он просто ситуативно, в силу конфликта с Россией, пытается изображать из себя украинского националиста. Он по своим взглядам чистый белый расист, антисемит и так далее. Не случайно так много русских неонацистов с ним и воюют. Для него русские, как таковые, не враги, у него враги другие. Он в свое время об этом открыто писал, что украинская нация должна возглавить поход против сионистских сил. В общем, все понятно, кто его враги», – заявил Волошин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть