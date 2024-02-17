«Билет в один конец» – Чаплыга о готовящейся Киевом могилизации

Украине уже сейчас нечем финансировать армию, а после новой волны мобилизации экономика рухнет окончательно.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил покинувший страну политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сто процентов денег, которые мы тратим на войну, берутся исключительно в военном бюджете. Потому что если хотя бы одна копейка попадёт в военный бюджет, это будет означать, что страна, которая выдала эту копейку, является стороной конфликта и втягивается в войну.

А когда тебе чтобы укрепить фронт, нужно провести мобилизацию, а уже понятно что это будет жёсткая принудительная мобилизация, с карательными мерами.

И в результате даже само обсуждение возможности принятия такого закона привело к оттоку 27 миллиардов гривен из банковской системы. Я уже не говорю про ФОП, бизнес, и многое другое. В результате недобор за январь составил 30%, в феврале, очевидно, будет больше. Март, очевидно, тоже. Соответственно, первый квартал это будет 30-40% недобор на армию», – сказал Чаплыга.