«Билет в один конец» – Чаплыга о готовящейся Киевом могилизации

Вадим Москаленко.  
17.02.2024 12:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Украине уже сейчас нечем финансировать армию, а после новой волны мобилизации экономика рухнет окончательно.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил покинувший страну политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине уже сейчас нечем финансировать армию, а после новой волны мобилизации экономика рухнет окончательно....

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«Сто процентов денег, которые мы тратим на войну, берутся исключительно в военном бюджете. Потому что если хотя бы одна копейка попадёт в военный бюджет, это будет означать, что страна, которая выдала эту копейку, является стороной конфликта и втягивается в войну.

А когда тебе чтобы укрепить фронт, нужно провести мобилизацию, а уже понятно что это будет жёсткая принудительная мобилизация, с карательными мерами.

И в результате даже само обсуждение возможности принятия такого закона привело к оттоку 27 миллиардов гривен из банковской системы. Я уже не говорю про ФОП, бизнес, и многое другое. В результате недобор за январь составил 30%, в феврале, очевидно, будет больше. Март, очевидно, тоже. Соответственно, первый квартал это будет 30-40% недобор на армию», – сказал Чаплыга.

Он подчеркнул, что это конец для Украины.

«Речь о том, что мы деконструируем всю экономику, которая есть, забирая все деньги. Мы забираем на фронт весь тыл, который там работал. И это означает, что мы навсегда перерезаем пуповину снабжения армии. Это билет в один конец.

Если вы думаете, что русские такие тупые, и не просчитали всего этого ещё год назад, то вы сильно ошибаетесь. Более того, это всё просчитали и у нас, и в Британии, и в других странах», – подытожил эксперт.

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