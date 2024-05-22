«Билет в один конец»: украинский вертолетчик жалуется на советские ракеты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не хватает боеприпасов для нанесения ударов по танковым колоннам управляемыми ракетами с армейской авиации. Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил украинский вертолетчик с позывным «Викинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам летчика, на вооружении армейской авиации есть советские управляемые ракеты, но их применение – это билет в один конец, поскольку вертолет тут же станет целью для российских военных.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я не скажу, что нам не хватает вертолетной авиации – нам не хватает хотя бы современного вооружения на этой авиации. Потому что нормальное управляемое вооружение, чтобы можно было днем и ночью зависнуть и управляемой ракетой поразить едущий танк, – сейчас нет возможности такого делать, потому что те управляемые ракеты, которые есть у нас на вооружении, – это еще советского типа. Если их использовать, это будет полет в один конец. Эти ракеты не успеют поразить какой-то танк или БТР – быстрее поразят вертолет», – заявил «Викинг».