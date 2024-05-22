«Билет в один конец»: украинский вертолетчик жалуется на советские ракеты

Анатолий Лапин.  
22.05.2024 14:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украине не хватает боеприпасов для нанесения ударов по танковым колоннам управляемыми ракетами с армейской авиации. Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил украинский вертолетчик с позывным «Викинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам летчика, на вооружении армейской авиации есть советские управляемые ракеты, но их применение – это билет в один конец, поскольку вертолет тут же станет целью для российских военных.

Украине не хватает боеприпасов для нанесения ударов по танковым колоннам управляемыми ракетами с армейской...

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«Я не скажу, что нам не хватает вертолетной авиации – нам не хватает хотя бы современного вооружения на этой авиации. Потому что нормальное управляемое вооружение, чтобы можно было днем и ночью зависнуть и управляемой ракетой поразить едущий танк, – сейчас нет возможности такого делать, потому что те управляемые ракеты, которые есть у нас на вооружении, – это еще советского типа. Если их использовать, это будет полет в один конец. Эти ракеты не успеют поразить какой-то танк или БТР – быстрее поразят вертолет», – заявил «Викинг».

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