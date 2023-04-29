«Билеты действительны»: Спектакли с Козловским отменили, но лишь на время

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Малый драматический театр Европы в Санкт-Петербурге так и не поставил на май спектакли «Гамлет» и «Коварство и любовь», в которых задействован актер Данила Козловский. В апреле постановки были сняты.

В объявлении о дополнительных спектаклях на май на официальном сайте театра стоят другие представления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся»,— сообщается на сайте, но без указания причины переноса.

Когда спектакли только появились в афише, это вызвало волну возмущения у патриотической публики, потому что после начала СВО Козловский бежал из России в США. Еще до начала боевых действий на Украине он выступал против президента РФ Владимира Путина и призывал выходить на митинги в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации армии. 17 апреля прокуратура начала проверку.

Козловский утверждал, что ездил в США, чтобы навестить ребенка, и эмигрировать не собирается.

«Я считаю для себя важным в тяжелый момент находиться вместе со своим зрителем, которого я очень люблю и чьим отношением я бесконечно дорожу», – сказал актер в видеообращении.

Также Козловский подал в суд иск о защите чести и достоинства к Бородину. Однако Пресненский суд Москвы не принял заявление.

Это история возмутила музыканта и военкора из Донбасса Акима Апачева.

«Как может человек защищать в суде то, чего у него нет? Козловский, ты мразь, подлец и ублюдок. Теперь подай и на меня в суд, манкурт конченый!» – написал он в своем тг-канале.

В защиту Козловского высказался украинский телепродюсер Александр Роднянский, долгие годы зарабатывавший в России, однако в начале СВО поддержавший бандеровский режим.

«Он замечательный человек, тонкий и вполне высокоморальный, ясно высказавшийся в отношении войны еще в самом начале. Думаю, за это и отвечает. Его пытаются заставить зигануть, пишут на него доносы, угрожают всякого рода судами. Мне бы не хотелось много говорить о нем, потому что это может принести ему лишь неприятности. Я сейчас скажу о нем хорошо, поддержу его антивоенные высказывания, и это будет лишним основанием для его преследований», – сказал Роднянский в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм».

Козловский не единственный в России, чьи спектакли отменяют. Так, московский Театр Наций отменил спектакль «Сказка про последнего ангела», в котором играла прославившаяся скандальными политическими заявлениями актриса Лия Ахеджакова.

До этого театр «Современник» снял с репертуара спектакль «Игра в джин», главную роль в котором играла Ахеджакова, после чего актриса уволилась из театра.

Кроме того, Театр Наций вывел из репертуара спектакль «Иванов», поставленный режиссёром Тимофеем Кулябиным, сбежавшим из России после 24 февраля и высказавшимся «против войны». В спектакле когда-то была задействована актриса Чулпан Хаматова, скандально бежавшая в Латвию.

Странно, что Театр Нации сохранял постановку Кулябина-младшего больше года. Большой театр отменил его постановки еще в 2022 году.