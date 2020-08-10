«Билеты «вагнеровцам» покупало ЦРУ»

10.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинские спецслужбы морально и материально деградировали настолько, что ни при каких раскладах не могли бы самостоятельно организовать провокацию с задержанием граждан РФ под Минском, объявленных боевиками и наемниками.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в ходе дискуссии исполнительный директор МИА «Россия Сегодня», бывший узник киевского режима, экс-главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский озвучил мнение, что спецоперацию с «вагнеровцами» провели «в тёмную» от президента Украины Зеленского.

«Если Зеленский не знал про эту спецоперацию, а я процентов на 90 думаю, что не знал, кто это сделал, у этих партнёров из Лэнгли (ЦРУ) в своё время, по разным оценкам, то ли целый этаж на Владимирской (Киевская управа СБУ), то ли несколько кабинетов где они руководили работой СВР или СБУ.

Если Зеленский этого не знал то, то кабинеты сохранились и они по-прежнему там работают. Самое страшное, что они втягивают Зеленского в те политические узлы из которых выхода уже нет. Рубить он ничем не может, он не Александр Македонский. Зеленский в этой ситуации точно скомпрометировал минскую площадку и спровоцировал Лукашенко на отдельные не очень тонкие заявления», – заявил Вышинский.

По его словам, такая линия поведения Зеленского вызывает сомнения в договороспособности украинской стороны.

«Он серьёзно заставил задуматься, а эти люди, которые хотят продолжения диалога в Нормандии, они искренни хотят продолжения диалога? Или они подписывают одни соглашения и тут же запускают свою агентуру и прокручивают какие-то вещи, которые точно не делают фон для переговоров максимально приятным и удобным, и это всё заставляет серьёзно задуматься», – сказал журналист.

В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов по поводу участия Зеленского категорически не согласился с собеседником, однако подтвердил, что СБУ однозначно не могла провести такую спецоперацию в одиночку.

«По поводу этой провокации о том, что Зеленский на 90 процентов не знал – ну не может такого быть, мало того, что он не мог об этом не знать, он в этом учувствовал. Этот звонок о выдаче «вагнеровцев» – соответственно, он прямо принимает участие в этой операции, и конечно с ним согласовывали подобного рода продвинутую для украинских спецслужб операцию», – утверждал эксперт.

«Я знаю уровень украинских спецслужб и не раз высказывался очень нелицеприятно об этом. Например, СБУ в 2005-2006 годах был фактически полностью зачищен от профессионалов Виктором Ющенко. Со мной как-то беседовал бывший сотрудник СБУ, который за мной следил ещё в Донецке задолго до войны.

Я ему говорю: «Что же вы так легко выдаёте себя, что только чашечку кофе в ресторане заказываете?». Он отвечает: «А нам не выделяют деньги на это». Вплоть до того, что я видел, как один летом в жару в костюме с чашечкой кофе сидел (на две чашечки не хватило, дорогой ресторан), а второй стоял в окно заглядывал, и они там СМСками перекидывались.

Понимаете, а сейчас они заплатили за билеты [«вагнеровцам»], десятки билетов, вложились. Соответственно, конечно, эта операция была совместной, в отличие от провалившейся крымской диверсионной операции («засвеченной» на «плёнках Деркача» в ходе переговоров Порошенко и Байдена)», – добавил Корнилов.