Били четко и со знанием дела, — директор ДТЭК о вчерашних ударах ВС РФ

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Новости Украины

Вчерашние удары по энергоструктуре Украины были точными и «со знанием дела». В результате выведены из строя большое количество объектов, восстановить которые быстро не удастся.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, объем повреждений значительный из-за того, что фашисты использовали очень много ракет, не все из них удалось сбить. Часть из них попала по объектам критической инфраструктуры. Это подстанции, ТЭС, ГЭС. Это привело к значительным разрушениям…

Бьют со знанием дела, бьют по критически важным узлам, потому во многих районах пропал свет из-за того, что оборудование, которое было использовано для передачи, выведено из строя. Попали четко и достигли той цели, которую перед собой ставили — значительные разрушения и, к сожалению, достаточно значительное время для восстановления. Все те подключения потребителей, которые сейчас будут, — это по альтернативным, резервным и очень ненадежным схемам будет происходить», – заявил Сахарук.