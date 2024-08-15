Биоэтика в РФ отдана в полное распоряжение либералов-извращенцев
Россия имеет самое либеральное законодательство в сфере биоэтики.
Об этом депутат Госдумы РФ Николай Николаев заявил на круглом столе «Информационное противоборство в условиях СВО: борьба за коллективное сознание общества с использованием передовых технологий и цифровых СМИ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас полная свобода абортов, возмездное донорство яйцеклеток, возмездное суррогатное материнство, непризнание человека человеком до рождения, свобода геномного редактирования, которое планируется поставить на поток. У нас даже запрет на клонирование человека – и тот временный», – сказал Николаев.
Он считает, что России необходимо привести свое законодательство в соответствие с «этическими проблемами, рождаемыми традиционными ценностями».
Спасибо!
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