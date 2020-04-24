Биолаборатории США на Украине свидетельствуют о полном отсутствии суверенитета страны

24.04.2020, Киев, Игорь Петров

Ренат Кузьмин, опубликовавший на своей странице в Фейсбук депутатское обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о работе американских биологических лабораторий на Украине, совершенно прав: суверенное государство не должно иметь на своей территории таких лабораторий.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Позиция Кузьмина в отношении этих лабораторий правильная и прогосударственная, но власть у нас не прогосударственная. К сожалению, запрос лишь от одного депутата, который ни на что не влияет – просто сотрясание воздуха.

Разумеется, американские биологические лаборатории в Украине нужно закрыть. Мало ли что они там делают.

На территории страны проводятся работы, степень опасности которых, наша власть оценить не может в силу закрытости информации.

Как можно рассказывать о том, что Украина – независимое и суверенное государство при том, что есть такое попрание суверенитета, причем в такой важной сфере, как здоровье граждан и состояние окружающей среды», – резюмирует Александр Семченко.