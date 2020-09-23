Биолаборатории США находятся на территории Украины незаконно

23.09.2020, Киев, Игорь Петров

Скандал с биолабораториями США в Украине вышел на международный уровень, но общество так и не получило ответа кто разрешил их работу и что там происходит.

Об этом в эфире телеканала «NEWSONE» заявила политический эксперт Светлана Кушнир, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Давайте вспомним, что когда сначала президенту и СБУ поставили вопрос, если ли эти лаборатории и чем они занимаются, этот скандал вылился и на международный уровень. Именно международный уровень дал возможность США перестать обвинять Китай в том, что коронавирус это якобы их рукотворная инфекция, которую они специально рассеяли по всему миру. Потому что и другие страны начали вспоминать, что и на их территории есть какие-то непонятные лаборатории, которые непонятно чем занимаются – доступа власти туда нет.

На запрос Медведчука надо дать ответ, на запрос нас, украинского народа, надо дать отчет – сколько они работают, кто их допустил, что там происходит, насколько существует связь с распространением инфекционных заболеваний на прилегающих территориях, почему они до сих пор работают, на каком основании.

Такие вещи должны быть согласованы, должно быть дано разрешение на их деятельность на нашей территории лишь по решению законодательного органа – парламента. Я помню, что такого постановления не было. Надо чтобы СБУ ответила, что там происходит. На самом деле вопрос дошел до ООН, там будет слушаться вопрос об этих лабораториях», – сказала Кушнир.