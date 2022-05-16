Биолаборатории США по периметру РФ будем рассматривать как базы НАТО – депутат Госдумы

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Новости Украины

Военно-биологические лаборатории на Украине, созданные по программе Пентагона и представляющие угрозу для всего мира, можно рассматривать как фактическое наличие объектов НАТО на постсоветском пространстве.

Об этом сегодня заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию обстоятельств создания американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы неоднократно убеждались в том, что позиция США в вопросах глобальной безопасности сама по себе выглядит такой же скрытной и жизнеугрожающей, как любой опасный вирус или агрессивный патоген. Сегодня уже можно с полной уверенностью говорить, что те доказательства, которые собраны в нашей парламентской комиссии, подтверждают факт того, что военно-биологические лаборатории на Украине созданы по программе Пентагона и представляют угрозу миру, а потому требуют адекватной и разноуровневой оценки и ответа на разных международных площадках», – рассказала Яровая.

Она отметила тот факт, что военная программа, реализуемая США на Украине, создает не просто полигон, а точки расположения НАТО.

«На территории Украины США реализовывалась опасная военная программа, которая, прежде всего, опасна для самих граждан Украины, которая потенциально создает не просто полигон, а точки расположения НАТО. На это я хотела бы обратить особое внимание. Создание США по периметру России биологических лабораторий можно рассматривать как фактическое создание объектов НАТО. Потому что военное использование этих объектов изначально заложено в соглашениях, поскольку стороной соглашений всегда выступает Пентагон, министерство обороны США», – подчеркнула депутат.